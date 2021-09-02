Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 17:44
17:44
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в Ленобласти после наезда бетономешалки
17:43
Армия
Военный эксперт Леонков объяснил, почему Европа может лишить США места в НАТО
17:38
Общество
Рогозин не полетел в космос, потому что «жизнь по-другому сложилась»
17:36
Спорт
Фигурист Дмитрий Алиев поборется за третью квоту для России на ОИ-2022
17:36
Шоу-бизнес
Холли Берри раскрыла худший совет, который она когда-либо получала
17:33
Происшествия
Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
17:33
Происшествия
Полиция проводит обыск в гостинице на Тверской после сообщения о стрельбе в номере
17:29
Экономика
Объем международных резервов России увеличился до нового рекорда
17:29
Общество
Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
17:26
Происшествия
В Екатеринбурге арестован помощник экс-схимонаха Сергия Могучев
Все новости

Захарова рассказала, когда вопрос признания талибов может стать актуальным для России

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:01
Политика
Захарова рассказала, когда вопрос признания талибов может стать актуальным для России
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 2 сентября. Вопрос признания новых властей в Афганистане может стать актуальным для России после формирования инклюзивного правительства, заявили в МИД РФ.

Правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Хайбатулла Ахундзада. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что необходимо сформировать инклюзивное правительство в республике.

«Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что талибы заняли ключевые места в Правительстве Афганистана. Глава политсовета талибов мулла Барадар возглавил Министерство иностранных дел республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова рассказала, когда вопрос признания талибов может стать актуальным для России
россия афганистан захарова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru