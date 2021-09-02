Захарова рассказала, когда вопрос признания талибов может стать актуальным для России

Москва, 2 сентября. Вопрос признания новых властей в Афганистане может стать актуальным для России после формирования инклюзивного правительства, заявили в МИД РФ.

Правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Хайбатулла Ахундзада. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что необходимо сформировать инклюзивное правительство в республике.

«Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что талибы заняли ключевые места в Правительстве Афганистана. Глава политсовета талибов мулла Барадар возглавил Министерство иностранных дел республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.