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Партия «Ан-Нахда» признала ответственность за ухудшение ситуации в Тунисе
Весь мир
Партия «Ан-Нахда» признала ответственность за ухудшение ситуации в Тунисе
Федеральное агентство новостей  /  Валерия Покидова

Тунис, 2 сентября. Политическое исламистское движение «Ан-Нахда» заявило, что несет ответственность за обстановку, сложившуюся в североафриканской республике.

Глава партии Рашид аль-Ганнуши накануне провел заседание исполнительного комитета организации. На встрече обсудили национальные проблемы и последние события в стране.

Присутствующие подтвердили, что ответственность за положение в Тунисе лежит на «Ан-Нахде» и на других партиях, которые участвовали в управлении республикой.

«Движение понимает гнев улицы и готово к серьезной и объективной оценке и глубокому анализу», — заявили в партии.

Политики сообщили, что намерены добиться обновления взглядов и программ. На предстоящих мероприятиях члены «Ан-Нахды» обсудят перспективы для развития движения.

В конце июля президент Каис Саид заморозил работу парламента, который контролировался «Ан-Нахдой», и снял неприкосновенность с депутатов. Глава государства также отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Это произошло в свете политического кризиса и ухудшения социально-экономических условий.

Саид отметил, что принятые им решения соответствуют содержанию Конституции страны. Статья 80 позволяет идти на исключительные меры в случае существования «неминуемой опасности».

«Ан-Нахда» требовала возобновления работы парламента и призывала президента сформировать правительство. Сложившаяся ситуация, на взгляд депутатов, представляет угрозу для продолжения демократического пути.

На прошлой неделе член исламистской партии Башар Шебби подал в суд на Каиса Саида. Он считает, что тот узурпировал власть, используя военную силу.

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тунис ан-нахда
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