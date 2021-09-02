Повторное получение Баданиным стипендии Джона Найта подтверждает его статус иноагента

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман не исключил, что получение Романом Баданиным1 (физлицо, включенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) стипендии имени Джона Найта могло быть пролоббировано спецслужбами США. Он считает, что к финансированию нового проекта покинувшего Россию журналиста могут быть причастны конкретные политические институты.

Основатель издания «Проект»2 (признано нежелательной организацией) стал стипендиатом JSK Fellowships — специальной программы имени Джона Ш. Найта в Стэнфордском университете. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте учреждения.

Следующие 10 месяцев Баданин проведет в Стэнфорде, где «сосредоточится на поиске альтернативных способов» ведения расследований, а также продолжении журналистской деятельности. Директор программы, по которой экс-глава «Проекта» получил стипендию, уже заявил, что одна из целей университета заключается в предоставлении Баданину «безопасного места» и оказании прямой поддержки сообщества Стэнфорда для «усиления вклада в его расследовательскую деятельность».

Напомним, Баданин уже являлся стипендиатом JSK в 2017-2018 годах. По возвращении в РФ он создал «Проект». После признания инфоресурса нежелательным журналист покинул страну.

23 августа появилась информация, что Баданин перезапустит «Проект» под новым названием «Агентство». При этом СМИ обращали внимание, что сам журналист, равно как и возглавляемое им издание, работали совместно с зарубежными спецслужбами и функционирующими в интересах иностранного истеблишмента и НКО.

Завершив «первое» обучение в Стэнфорде, Баданин предпринимал попытки остаться жить в Соединенных Штатах, но терпел неудачу и в 2018 году был вынужден вернуться в РФ. При содействии и финансовой поддержке Джорджа Сороса, Европейского фонда за демократию (EED3 — внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций в РФ) и Национального фонда в поддержку демократии (NED3 — деятельность организации признана на территории РФ нежелательной) он основал «Проект».

В беседе с корреспондентом ФАН Фельдман отметил, что повторное поступление в американское учебное заведение, тесно сотрудничающее со спецслужбами, а также полученная им стипендия лишний раз подтверждают позицию Минюста в вопросе внесения Баданина в реестр физлиц-иноагентов.

«Этого человека раскручивает Запад. Ну вот и с чего бы им еще это делать, если не для дестабилизации социально-политической ситуации в России посредством вбрасывания в инфополе каких-то провокационных, резонансных псевдоновостей? Видимо, сейчас из этого человека будут делать на Западе узнаваемую фигуру и раскручивать его информационный проект», — считает эксперт.

Он не исключил, что к новому проекту будут причастны спецслужбы США и конкретные политические институты, которые традиционно работают на сдерживание России. Что касается полученной Баданиным стипендии, то она, вероятно, выделялась по инициативе подведомственных правительству структур. Таким образом, журналист мог получить опосредованное финансирование.

«Спецслужбы обычно не занимаются распределением премий, стипендий или грантов. Это делается через разные НКО, фонды, агентства. Но как показывает практика, многие агентства и фонды действительно патронируются либо Госдепартаментом США, либо разного рода силовыми структурами. Не могу сказать, что эта версия абсолютно достоверна, но она имеет под собой вполне логичные основания», — заключил Фельдман.

Ранее Баданин заявил о намерениях обеспечить работой бывших сотрудников «Проекта» за рубежом. Очевидно, деятельность нового издания будет носить антироссийский характер, но впредь вестись с территории другого государства.

1 Иностранный агент.

2 Признано нежелательным в России.

3 организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ