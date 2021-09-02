Виталий Максимов рассказал, какой эпизод с Валентином Гафтом снял с 19-го дубля

Советскому и российскому актеру театра и кино, театральному режиссеру, поэту и писателю, народному артисту РСФСР Валентину Гафту сегодня могло бы исполниться 86 лет. В день рождения артиста своими воспоминаниями о дружбе и работе с ним поделился с ФАН актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Виталий Максимов.

Собеседник рассказал, как он почтил память артиста и своего хорошего товарища.

«Сегодня я опубликовал в Facebook целую главу своей книги, посвященную Валентину Иосифовичу. Я был знаком с ним с 1976 года до последнего момента. В моем фильме «Не числом, а умением» у него эпизодическая роль, в которой он прочитал стихи Окуджавы. Я приехал к нему домой и попросил зачитать эти строки на мой фотоаппарат, который работал в режиме видео. Он с удовольствием это сделал, правда, мы записали 19 дублей. Он очень требовательно относился к себе как к чтецу, тем более это было время, когда он уже начал болеть», — сообщил режиссер.

Виталий Максимов также поделился подробностями о своей картине с участием Валентина Гафта.

«Фильм патриотический. Он рассказывает о подвиге наших прапрадедов, которые противостояли огромной персидской армии: 17-й егерский полк, состоявший из 493 русских штыков, против 40-тысячной персидской армии. Этот факт его удивил. Когда я рассказал, что делаю, он с удовольствием согласился, потому что Валентин Иосифович — патриот России, сын офицера, прошедшего войну», — отметил собеседник ФАН.

ТАСС / Борис Кавашкин

В завершение он рассказал, каким в его памяти навсегда остался знаменитый актер.

«Для меня Валентин Иосифович остался творческим ориентиром, мэтром, человеком, который блистал на актерском, театральном и кинематографическом поприще. Очень хотелось быть на него похожим. Все, что он говорил, я даже записывал по молодости», — подытожил Виталий Максимов.

Ранее актер театра и кино Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал, какую роль в его жизни сыграло творчество Владимира Высоцкого. По словам артиста, поэт стал для него учителем.