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Рогозин назвал сроки следующего запуска ракеты «Союз» с космодрома Восточный

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:56
Технологии
Рогозин назвал сроки следующего запуска ракеты «Союз» с космодрома Восточный
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 сентября. Очередной пуск российской ракеты «Союз» со стартовой площадки космодрома Восточный произойдет в середине октября, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Чиновник сообщил о планируемых сроках запуска в ходе просветительского марафона «Новое знание».

«В этом году пять провели (стартов «Союзов» с Восточного. — Прим. ред.), вот шестой будет в середине октября», — заявил Рогозин.

Ранее руководитель Роскосмоса отметил, что развертывание новой российской комической станции на околоземной орбите начнется через пять-шесть лет, до этого момента РФ продолжит участие в проекте МКС.

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