Рогозин назвал сроки следующего запуска ракеты «Союз» с космодрома Восточный

Москва, 2 сентября. Очередной пуск российской ракеты «Союз» со стартовой площадки космодрома Восточный произойдет в середине октября, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Чиновник сообщил о планируемых сроках запуска в ходе просветительского марафона «Новое знание».

«В этом году пять провели (стартов «Союзов» с Восточного. — Прим. ред.), вот шестой будет в середине октября», — заявил Рогозин.

Ранее руководитель Роскосмоса отметил, что развертывание новой российской комической станции на околоземной орбите начнется через пять-шесть лет, до этого момента РФ продолжит участие в проекте МКС.