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Эколог рассказал, готова ли Россия попрощаться с пластиком
Общество
Эколог рассказал, готова ли Россия попрощаться с пластиком
Greenpeace  /  Глеб Кузнецов

На полях Восточного экономического форума глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что окончательный запрет на производство одноразовых товаров из пластика в России должен быть введет в 2024 году. В беседе с корреспондентом ФАН исполнительный директор ЭПЦ «Беллона», эколог, правозащитник Артем Алексеев рассказал, готова ли наша страна попрощаться с одноразовой посудой и полюбить бамбуковые трубочки.

«Я верю, что это может быть реализовано. Единственное, сейчас эпидемиологические ограничения из-за коронавируса могут вставлять палки в колеса этому процессу. Это европейский и общемировой тренд в том, чтобы отказываться от всего одноразового и переходить к многоразовому», — рассказал собеседник агентства.

Эколог рассказал, готова ли Россия попрощаться с пластиком
pixabay.com  / 

Эколог отметил, что Россия способна отказаться от пластика, поскольку даже торговые сети уже постепенно уходят от одноразовой посуды и находят другие альтернативы.

«Россияне тоже готовы распрощаться с пластиком: многие пользуются своими бутылками и термокружками, покупают многоразовые металлические трубочки и многоразовую посуду. На рынке есть выбор альтернатив пластику. Процесс полного отказа от многоразовой посуды может длиться долго, смотря как и кем это будут устанавливаться ограничения и контролироваться», — объяснил Артем Алексеев.

Алексеев подчеркнул, что государству нужно наказывать бизнес, который, несмотря на запрет, будет производить и продавать одноразовую посуду, и, наоборот, поощрять тех, кто полностью откажется от нее.

Еще в мае 2021 года стало известно, что Правительство России готовит поправки в законодательство о запрете использования пластика в быту. Он коснется неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов.

Ранее руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов рассказал, как плохая экология сказывается на здоровье нижегородцев.

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