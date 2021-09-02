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Шойгу объяснил принцип работы Национального центра управления обороной РФ

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:53
Армия
Шойгу объяснил принцип работы Национального центра управления обороной РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 сентября. Наблюдение за ситуацией во всем мире происходит при помощи специалистов НЦУО, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Сотрудники Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ отслеживают полеты десятков военных самолетов, передвижения армейских железнодорожных составов, ситуацию в горячих точках планеты, сообщил Шойгу. В центре собрано все, что напрямую касается жизни ВС России, подчеркнул он в ходе общения с молодежью в рамках марафона «Новое знание».

Именно из НЦУО идет командование войсками как на территории самой России, так и за ее пределами. Основным пунктом является центр боевого управления. Благодаря этому сегменту осуществляется руководство перемещением грузов, обеспечением армий, действиями флота, перечислил Шойгу.

Глава Минобороны России ранее заявил, что военные вузы в первую очередь получают все перспективное вооружение. В обучение активно внедряются передовые разработки науки и техники.

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Все новости / Армия / Шойгу объяснил принцип работы Национального центра управления обороной РФ
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