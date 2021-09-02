Японский робот помогает создавать машины в Алтайском крае

Барнаул, 2 сентября. На машиностроительном предприятии АНИТИМ введен в эксплуатацию шестиосевой японский робот марки Yaskawa Motoman. Он предназначен для работ по дуговой сварке, сообщает федеральное интернет-издание «Капитал страны».

Новое японское оборудование способно обеспечивать точную сварку крупных деталей и самые надежные швы. Сам робот абсолютно точен, легок, предельно прост в программировании и обладает широким диапазоном движения.

Согласно данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края, машина, которая функционирует на предприятии АНИТИМ, уже не первая в регионе. Еще один подобный японский робот уже два года работает на Рубцовском заводе запасных частей.

По словам сотрудников предприятия, на высокотехнологичном оборудовании можно добиться идеальных сварочных швов, без дефектов и микротрещин, что является гарантией прочности и надежности изготавливаемой продукции.

Ранее ФАН рассказывал о снижении производства бензина в России. В августе топлива было произведено на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.