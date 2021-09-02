Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 22:16
22:13
Общество
Пушков окрестил природные катастрофы новой нормой современности
22:12
Спорт
Игрок молодежной сборной России Марадишвили подписал контракт с «Локомотивом»
22:12
Политика
США и Россия продолжают вести консультации в сфере кибербезопасности
22:09
Весь мир
Центральноафриканский депутат призвал инвестировать в горнорудный сектор страны
22:08
Общество
Критики упрекнули экранизацию сказки о Золушке в отсутствии элегантности
22:05
Происшествия
Женщина погибла в результате пожара в Приморском районе Петербурга
22:02
Политика
Биограф Елизаветы II Деннисон обозначил два условия отказа королевы от престола
21:50
Общество
Муром занял первое место в рейтинге старинных городов для поездок на машине
21:47
Общество
Появился тизер киноадаптации «Колеса времени» Роберта Джордана
21:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева оставила сына от Бондарчука ради съемок
Все новости

Японский робот помогает создавать машины в Алтайском крае
Общество
Японский робот помогает создавать машины в Алтайском крае
pixabay.com  /  jarmoluk

Барнаул, 2 сентября. На машиностроительном предприятии АНИТИМ введен в эксплуатацию шестиосевой японский робот марки Yaskawa Motoman. Он предназначен для работ по дуговой сварке, сообщает федеральное интернет-издание «Капитал страны».

Новое японское оборудование способно обеспечивать точную сварку крупных деталей и самые надежные швы. Сам робот абсолютно точен, легок, предельно прост в программировании и обладает широким диапазоном движения.

Согласно данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края, машина, которая функционирует на предприятии АНИТИМ, уже не первая в регионе. Еще один подобный японский робот уже два года работает на Рубцовском заводе запасных частей.

По словам сотрудников предприятия, на высокотехнологичном оборудовании можно добиться идеальных сварочных швов, без дефектов и микротрещин, что является гарантией прочности и надежности изготавливаемой продукции.

Ранее ФАН рассказывал о снижении производства бензина в России. В августе топлива было произведено на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Японский робот помогает создавать машины в Алтайском крае
робот барнаул алтайский край предприятие сварка шов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru