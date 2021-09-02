Баранец объяснил Украине, чем закончатся попытки натравить США на Россию

Москва, 2 сентября. Полковник Виктор Баранец пригрозил США повторением Карибского кризиса из-за активного вмешательства во внутренние дела Украины и натравливания Киева на Россию.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска «без проблем могут отлупить российскую армию» в случае прямой конфронтации, и помогут им в этом США. В беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что украинская политическая элита уже давно «сходит с ума».

«Мы уже слышали от них, что украинские танки будут скрежетать по Красной площади. Мы слышали, что украинская ракета «Нептун» превратит в крошево Крымский мост. Слышали, что украинская армия за два дня разгромит российскую группировку в Крыму. Слышали, что Украина за несколько часов разгромит наш флот в Черном море. Это нацелено на то, чтобы напугать Россию», — подчеркнул Баранец.

При этом пугают украинцы Москву несколько мощью армии, сколько своими союзниками. Однако в Киеве не учитывают, что в случае появления военной группировки и ракет из США на российско-украинской границе, Россия не оставит этого без и ответа и припомнит Белому дому события Карибского кризиса, разместив на Кубе и в Венесуэле свои ракетные комплексы.

«Если у нас за забором появилась ваша военная база, значит у вас появятся русские военные базы», — объяснил Баранец.

При этом риторика украинских политиков уже изрядно надоела простым гражданам, которые уже сыты по горло обещаниями Владимира Зеленского разрешить вопрос с Крымом и Донбассом. По словам Баранца, украинцы гораздо лучше Зеленского оценивают перспективы для своей страны, пишет издание Infox.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предлагала киевским властям не мелочиться и переименовать страну в «Укрусь». Так в ведомстве отреагировали на абсурдное заявление советника президента Зеленского Алексея Арестовича о том, что у Украины больше прав называться Русью и страну следует переименовать в Русь-Украину.