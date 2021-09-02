Первокурсники петербургских вузов приступили к учебе — пришло время подвести окончательные итоги приемной кампании. О том, как происходил набор студентов в Северо-западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС), расскажет его директор — доктор экономических наук Владимир Шамахов.

В этом году вуз побил собственный рекорд по количеству поданных заявлений, принятых как в очном, так и в дистанционном формате. Как проходила приемная кампания? Какие специальности стали самыми востребованными среди студентов и какое количество бюджетных мест было выделено в этом году? Какие петербургские вузы выступили конкурентами для академии, кто показал наилучшие и наихудшие результаты?

Директор СЗИУ РАНХиГС ответит на вопросы журналистов о преимуществах обучения в ведущем управленческом вузе страны и возможности студентов РАНХиГС формировать индивидуальные образовательные траектории. Руководитель института поделится планами и расскажет о перспективных проектах вуза в новом учебном году.

Шамахов впервые прокомментирует свое участие в предвыборной гонке и расскажет о причинах отказа от участия в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Пресс-конференция Владимира Шамахова состоится в 12:30 в студии медиацентра «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии. Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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