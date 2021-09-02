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Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, продолжение скандала из-за фото

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:07
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, продолжение скандала из-за фото
Федеральное агентство новостей  / 

Продолжаются Паралимпийские игры — 2020 в Токио. За последние сутки место России в медальном зачете поменялось дважды. Тем не менее российские атлеты выступают очень успешно, оставаясь в группе лидеров. Новыми красками заиграл очередной скандал, связанный с украинской сборной: отказавшегося фотографироваться с россиянами Игоря Цветова заподозрили в лицемерии. Подробности — в кратком обзоре ФАН.

Медальный зачет

Лидером медального зачета по-прежнему остается Китай, который фактически недосягаем для соперников. 77 золотых наград на 15:00 четверга — вряд ли кто-то уже догонит эту удивительную команду.

А вот за второе-третье место идет отчаянная борьба. На 15:00 четверга, 2 сентября, Россия вновь занимает третью строчку медальной таблицы, уступая Великобритании. Днем раньше наши атлеты обошли британцев по количеству завоеванного золота и Россия поднялась на второе место в общем медальном зачете.

Одну из золотых наград принесла нашим паралимпийцам пловчиха Мария Павлова, которая выиграла на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1.31,44. Второе место заняла американка Джессика Лонг, которая пришла позже на 3,38 секунды, третьей стала австралийка Тиффани Томас Кейн (отставание на 3,58 секунды).

Увы, наша медальная копилка 2 сентября не пополнилась, и британские паралимпийцы снова заняли второе место. Сейчас Россия, как и в предыдущие дни, идет третьей. Но в любом случае успехи наших спортсменов поражают: 97 наград, из них 32 золота, 23 серебра, 42 бронзы. Следом за Россией идут США, пятой — Украина.

Впереди еще три медальных дня, так что результаты будут меняться, надеемся, в лучшую для нашей команды сторону.

Скандал из-за фото получил продолжение

Украинский бегун-паралимпиец Игорь Цветов, завоевавший серебро на дистанции 100 метров, который отказался фотографироваться с россиянами во время церемонии награждения, объяснил свое поведение в Facebook. Он сослался на патриотические чувства. Напомним, первое и третье места заняли россияне Дмитрий Сафонов и Артем Калашян соответственно.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое», — объяснил свое поведение Цветов.

Отметим, в настоящее время эта запись недоступна.

Международный паралимпийский комитет (МПК) с пониманием отнесся к демаршу украинского легкоатлета, объяснив это соблюдением эпидемиологических норм: дескать, россияне были без масок, а значит — Цветов имел право соблюдать дистанцию.

Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, продолжение скандала из-за фото
cspbo.ru  / Государственное автономное учреждение

При этом, как выяснили СМИ, всего два месяца назад отсутствие масок не помешало Цветову позировать с теми же российскими спортсменами, которых он демонстративно игнорировал на Паралимпиаде.

В июне 2021 года Цветов завоевал золото на паралимпийском чемпионате Европы по легкой атлетике в Быдгоще (Польша) и спокойно сфотографировался с теми же россиянами — Сафроновым и Калашяном, которые заняли второе и третье место соответственно. Пользователи соцсетей осудили поведение Цветова, обвинив украинского атлета в лицемерии.

Напомним, Паралимпиада-2020, которую, как и Олимпийские игры, из-за пандемии перенесли на год, проходит с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио. Из-за санкций наша команда выступает под символикой Паралимпийского комитета России, а вместо гимна РФ при награждении наших победителей исполняется фрагмент Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, продолжение скандала из-за фото
Федеральное агентство новостей  / 

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медальный зачет паралимпиада-2020
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