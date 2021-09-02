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Рогозин обозначил сроки вывода на орбиту новой космической станции

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:28
Технологии
Рогозин обозначил сроки вывода на орбиту новой космической станции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 сентября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация планирует начать развертывание новой российской комической станции на земной орбите через пять-шесть лет.

Новостями по поводу продвижения проекта новой орбитальной станции глава корпорации поделился во время марафона «Новое знание».

«Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять-шесть лет», — отметил Рогозин.

Ранее он сообщил телеканалу CNN, что Россия и дальше планирует сотрудничать с США по проекту Международной комической станции (МКС) до конца срока ее эксплуатации, российская сторона пока не намерена досрочно покидать станцию.

Пока что известно, что Национальная орбитальная космическая станция (она же РОСС — Российская орбитальная служебная станция) должна будет заменить МКС после 2025 года. Новую станцию сконструируют по модульному принципу, что сделает срок ее эксплуатации почти неограниченным. РОСС будет состоять из пяти модулей общей массой в 60 тонн.

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