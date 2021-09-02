В сирийском городе Деръа продолжается процесс урегулирования статуса боевиков

Обстановка на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) постепенно стабилизируется. В квартале Арбин района Деръа Аль-Балад продолжается процесс урегулирования статуса боевиков, согласившихся прекратить военные действия и примириться с правительством.

Работа ведется на пункте сдачи оружия, открытом накануне при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Люди, недавно участвовавшие в боевых действиях в рядах местных вооруженных группировок, подписывают документы об урегулировании статуса. После этого они получают возможность полноценно интегрироваться в сирийское общество и вернуться к мирной гражданской жизни.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Как сообщает источник Федерального агентства новостей в Сирии, за минувшие сутки свой статус урегулировали по меньшей мере 188 человек. Сейчас процесс продолжается без каких-либо происшествий.

Обострение в провинции Деръа началось в конце июля этого года после задержания сирийскими властями нескольких членов местных бандформирований. Аресты были произведены в рамках кампании по восстановлению порядка в регионе, где участились случаи разбойных нападений, похищений граждан и убийств.

В ответ на это радикально настроенные вооруженные формирования, к которым присоединились члены «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), захватили район Деръа Аль-Балад. Сирийская Арабская Армия отреагировала на такие действия военной операцией и взяла место скопления боевиков в кольцо.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон РФ вели активную дипломатическую работу, благодаря чему удалось достичь соглашения о прекращении огня. В соответствии с ним сложившие оружие боевики получили право вернуться к мирной жизни, а наиболее бескомпромиссные и несогласные — покинуть регион и переместиться в северные районы страны, неподконтрольные Дамаску.

1 Организация запрещена на территории РФ.