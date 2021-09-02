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WT: Лукашенко назвал беспокойство Запада из-за учений ВС РФ и Белоруссии необоснованным
Армия
WT: Лукашенко назвал беспокойство Запада из-за учений ВС РФ и Белоруссии необоснованным
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Вашингтон, 2 сентября. Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко поднял на смех страхи Запада из-за предстоящих российско-белорусских учений, заявили аналитики из США.

Соединенные Штаты и их партнеры всерьез обеспокоены из-за учений «Запада-2021», в которых примут участие военные из России и Белоруссии, отметил автор американского издания Washington Times Гай Тейлор. Он утверждает, что обстановка в регионе якобы до сих пор напряженная, так как РФ и Республика Беларусь продолжают укрепление сотрудничества в сфере безопасности. Перевод иностранной статьи приводит «ПолитРоссия».

Москва и Минск проводят совместные военные маневры раз в четыре года, вызывая панику на Западе, напомнил журналист. По его словам, не только США нервничают из-за этих учений, но и другие страны НАТО. Он отметил, что многие западные эксперты считают необходимым повышенное внимание со стороны Вашингтона к обстановке в Белоруссии, так как якобы глава государства Александр Лукашенко сближается с Россией, обостряя отношения с европейскими соседями.

Научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Брайан Уитмор, на мнение которого сослался Тейлор, заявил, что Россия якобы намеревается оказать военное давление на Украину, «прикрываясь» предстоящими учениями. Однако, подчеркнул автор материала, Лукашенко колко «поддел» Запад из-за страха НАТО перед российско-белорусскими маневрами, развеяв все опасения на счет этого мероприятия.

«Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они (на Западе, — Прим. ред.) зашевелились <...>. Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем <...>. Да никому эта Прибалтика не нужна», — иронично высказался белорусский лидер в ходе общения с журналистами.

Масштабные учения «Запад-2021», проведение которых планируется в сентябре нынешнего года, носят исключительно оборонительный характер, отметил Лукашенко. По словам американского журналиста, президент Белоруссии дал четко понять НАТО, что беспокойство западных стран на счет этого мероприятия абсолютно не обосновано.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел проверку в российских войсках на предмет готовности бойцов к предстоящим совместным учениям ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021». Военные отчитались перед первым заместителем министра обороны, продемонстрировав ему состояние объектов полигона Мулино.

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Все новости / Армия / WT: Лукашенко назвал беспокойство Запада из-за учений ВС РФ и Белоруссии необоснованным
россия белоруссия учения запад-2021 washington times
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