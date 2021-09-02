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Подростка из Владимирской области представили к награде за спасение утопающей

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:15
Общество
Подростка из Владимирской области представили к награде за спасение утопающей
33.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Владимирской области

Владимир, 2 сентября. В Вязниковском районе Владимирской области в День знаний прошло награждение юного жителя поселка Октябрьский. Молодому человеку вручили медаль «За спасение утопающих».

Награду Егору Федотову вручал глава третьего пожарно-спасательного отряда Андрей Васильев. Помимо медали подросток получил грамоту от ГУ МЧС и наручные часы.

«Вручение наручных часов - признание личных доблестных качеств и поощрение за выдающиеся поступки», — объяснила выбор подарка руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.

Чрезвычайное происшествие произошло 23 июня на местном водоеме. Юноша прогуливался вдоль берега, когда увидел тонущую девочку, которая уже из последних сил звала на помощь. Не раздумывая ни секунды, Егор бросился в воду и вытащил ребенка из воды. Сейчас здоровью школьницы ничто не угрожает.

Мужчина спас своего товарища, который выпал из лодки в воду во время рыбалки вблизи села Чернокурье под Новосибирском.

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