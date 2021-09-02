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В Москве пройдет технологический конкурс SaaS Factory
Общество
В Москве пройдет технологический конкурс SaaS Factory
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 2 сентября. В столице до 24 сентября идет прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory. Его организует и проводит Московский инновационный кластер, сообщает издание «Вести Подмосковья». В рамках конкурса выделено несколько направлений, каждое из которых связано с облачными решениями. Участники, у которых окажется лучший проект, получат материальное вознаграждение. Финансирование предоставляют партнеры конкурса.

«Для предпринимателей участие в конкурсе — возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки», — сообщила заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина. 

Участвовать в конкурсе могут все, кто занимается разработкой различных систем для автоматизации процессов бизнеса и документооборота. Все разработчики, которые осуществляют деятельность по запуску голосовых ассистентов, чат-ботов, конфигураторов, образовательных курсов и защиту инфраструктуры, могут претендовать на финансирование. Компании смогут не только участвовать в конкурсе, но и стать полноправной единицей Московского инновационного кластера. Финансирование поможет в реализации или продвижении своей задумки.

Ранее ФАН рассказывал о конкурсе «Армия культуры». Награждение его участников прошло в подмосковном Центре военно-патриотического воспитания «Авангард».

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