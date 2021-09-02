Вынужденный выбор: ливанцы активно осваивают возобновляемые источники энергии

Прогрессирующий энергетический кризис практически обесточил Ливан. В последние недели страна живет почти без электричества, и гражданам приходится приспосабливаться к новым реалиям.

Сейчас проблема обострилась из-за того, что правительство не смогло обеспечить поставки мазута для электростанций. Государственная компания Electricité du Liban предоставляет гражданам энергию всего на два часа в день, а некоторые районы и вовсе полностью обесточены на неопределенный срок.

По этой причине оставшиеся 22 часа в сутки многие ливанцы вынуждены пользоваться услугами частных компаний, применяющих дизельные генераторы. Поскольку ранее им приходилось покрывать дефицит в размере всего лишь 2–3 часов в день, сложившаяся обстановка потребовала дополнительных расходов топлива, спрос на которое и без того велик.

#Photos: Fuel shortage brings Lebanon to standstill

Fuel shortages paralyzing even essential services and miles-long queues at gas stationshttps://t.co/tLJdsLnnY2 — Gulf News (@gulf_news) August 26, 2021

В условиях отсутствия поставок энергоносителей на ливанской территории активно развивается черный рынок. Цены на нем существенно завышены, чего не могут себе позволить простые граждане: абонентская плата в месяц за использование коммерческих генераторов выросла до 375 долларов.

Даже состоятельные ливанцы, способные оплачивать такие счета, сталкиваются с частыми перебоями электричества из-за того, что поставщики периодически отключают оборудование в целях экономии.

Правительство пыталось стабилизировать ситуацию и разрешило прямой импорт топлива из-за рубежа. Однако в сложившейся обстановке бюджет не позволяет оплатить поставляемые ресурсы в полном объеме, из-за чего Бейрут вынужденно пошел на частичную отмену субсидий. В результате цена на дизель увеличилась в четыре раза.

#Lebanon’s energy ministry says it has picked Dubai’s #ENOC in a tender to swap #Iraqi high sulphur fuel oil with Grade B fuel oil and gasoil.https://t.co/5yBAQzVd0f — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 27, 2021

«Зеленый» Ливан

На этом фоне в республике возрос интерес населения к альтернативным источникам энергии. Наиболее обеспеченные в финансовом плане граждане начали массово скупать в магазинах солнечные панели и расходное оборудование для их установки. Впрочем, в данном случае это стало не столько вопросом стоимости, сколько возможностью получить какой бы то ни было источник энергии.

«С точки зрения жилищного строительства, это определенно бум. Но он проявляется не только в жилых домах — он повсюду. Промышленные предприятия рассматривают солнечную энергию или все, что действительно обеспечивает их электричеством, потому что его становится слишком мало и оно сильно дорожает», — отметила Карла Нассаб, сотрудник Программы развития ООН, которая работает над несколькими инициативами в области альтернативной энергетики по всей стране.

Беспрецедентный рост количества заказов на установку солнечных панелей отмечают и ливанские подрядчики, график работы которых теперь расписан на несколько месяцев вперед.

Генеральный директор компании Smart Power Бассам Карам рассказал журналистам, что его предприятие получает более 500 запросов от граждан в неделю. Но возможности фирмы не позволяют ответить на все обращения.

Con +300 días de sol/año, #Líbano apuesta por asegurar gran parte de la corriente eléctrica a través de #energíasalternativas como la #solar. Dada la experiencia de empresas españolas, el #sectorfotovoltaico se presenta como un sector clave de #inversión https://t.co/kPenkBwVWx — ICEX Líbano (@ICEXLibano) September 2, 2021

Наиболее распространенные в государстве энергетические системы, привозимые из Китая и США, включают в себя фотоэлектрические панели, ионные батареи и инвертор, преобразующий получаемый от солнца постоянный ток в переменный, который можно накапливать в батареях. Собранной за день энергии хватит для того, чтобы на протяжении 8–10 часов обеспечивать один небольшой дом.

Все это оборудование стоит от 4500 до 6000 и более долларов США. Такие инвестиции, безусловно, не по карману большинству жителей переживающей экономический кризис страны. Многие граждане тратят свои сбережения и продают имеющиеся ценности для того, чтобы получить доступ к электроэнергии.

Несмотря на узкий круг тех, кто может купить все это, техники попросту не хватает, и людям приходится ждать доставки на протяжении 20–25 недель.

Вынужденный энергетический поворот

«Зеленые» тенденции продолжат развиваться на территории Ливана и дальше, поскольку граждане осознали, что ежемесячные траты на дизельное топливо в далекой перспективе могут быть сравнимы с покупкой солнечных или ветряных систем. На их мнение повлияло и отсутствие веры в то, что власти смогут в ближайшем будущем исправить ситуацию.

Несмотря на то, что бум подобной энергетики стал на территории ближневосточного государства вынужденным, в ООН на этот счет настроены оптимистично.

«То, что произошло, — кризис. Это очень печально. Но я чувствую, что он изменит наше поведение в будущем. Это тот толчок, который был нужен людям. Раньше никто бы не увидел в нем ничего хорошего. Кроме того, это полезно для окружающей среды и облегчает давление на Electricité du Liban», — подытожила сотрудница Программы развития ООН Карла Нассаб.

Тем не менее альтернативные источники энергии все еще остаются уделом элитарной части ливанского общества и полностью недоступны для подавляющего большинства обнищавших граждан республики.