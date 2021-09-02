Экономисты спрогнозировали укрепление рубля

Ожидается, что Центральный банк России примет решение повысить ключевую ставку для стабилизации инфляции. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты рассказали, что вчерашний день нефть завершила небольшим снижением. По словам экспертов, черное золото поднималось чуть выше отметки 72 долларов за баррель, однако на этом уровне удержаться не смогло. Нефть снижалась в моменте до отметки 70,5 доллара за баррель, но смогла к концу торгов немного восстановить позиции. Сейчас она торгуется на отметке 71 доллар за баррель.

«Фактором давления на нефть стало вчерашнее заседание ОПЕК. По итогам заседания делегаты приняли решение сохранить свои планы — они будут наращивать добычу. Добыча будет увеличиваться на 400 баррелей в сутки ежемесячно. Спрос по прогнозу будет оставаться высоким. Это даст возможность продолжать восстанавливать добычу, которая была сокращена более года назад», — отмечают они.

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По мнению экономистов, нефть в данный момент чувствует себя неплохо. Вчера она дополнительно получила поддержку от Министерства энергетики США.

«Запасы нефти сократились на 7,2 млн — сильнее прогнозов аналитиков. Данные по бензину не очень хорошие. В Америке к концу подходит автомобильный сезон, это может стать негативным фактором для стоимости нефти. Пока она держится на достаточно высоких отметках. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 70 до 74 долларов за баррель», — отмечают аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото в последние несколько дней продолжает находиться в узком диапазоне.

«Вчера оно торговалось в районе отметки 1815, сейчас продолжает находиться на таком же уровне. Доллар продолжает находиться под давлением, что позитивно сказывается на золоте. Пока золото держится выше 1800. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 1790 до 1840», — признаются экономисты.

Что касается рубля, то он, как и в предыдущие торговые сессии, продолжает чувствовать себя достаточно уверенно.

«Вчера в очередной раз рубль укрепился, опустившись ниже отметки 73. К концу торгов отечественная валюта торговалась на отметке 72,80 рубля за доллар. Этому способствуют достаточно высокие цены на нефть. Кроме того, стоит отметить, что инфляция стабилизироваться пока не может, несмотря на ожидания и прогнозы Центрального банка о стабилизации ситуации. Участники рынка ожидают, что на ближайшем заседании наш регулятор пойдет на очередное ужесточение кредитной политики, повысив ставку. Это будет означать, что доходности рублевых активов увеличатся, это, в свою очередь, сможет увеличить спрос на долговые бумаги со стороны нерезидентов. На этом фоне рубль сейчас чувствует себя достаточно уверенно», — объясняют экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее экономисты рассказывали, как выплаты пенсионерам повлияют на российскую экономику. По мнению аналитиков, дополнительные пособия пенсионерам и военным в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно усилят инфляционные ожидания.