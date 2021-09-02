Режиссер Ольга Субботина рассказала, как Алексей Чадов «постарел» до 50 лет

Актер театра и кино Алексей Чадов сегодня празднует 40-й день рождения. В беседе с ФАН юбиляра поздравила режиссер Ольга Субботина. Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с артистом над одним из своих проектов.

«Я снимала сериал «Московский роман», который этим летом очень успешно прошел по телеканалу «Россия-1». У Алексея была роль персонажа от 20 лет до 50. Это очень сложная задача. Он поразил меня своим профессионализмом, очень вдумчивым подходом к роли. На съемочной площадке был установлен великолепный контакт», — отметила режиссер.

Ольга Субботина также рассказала об одном случае на съемочной площадке, который ей особо запомнился.

«У нас была съемка в самом центре Москвы. Какой-то незнакомый человек подъехал и поставил машину прямо в кадр. Для решения таких проблемных ситуаций есть администратор. Алексей не должен был заниматься организацией кадра, но он сразу подошел к человеку и невероятно дипломатично попросил уехать, хотя мог стоять в стороне и пить чай, пока другие стараются уговорить этого не совсем вежливого товарища покинуть кадр», — рассказала собеседница ФАН.

ТАСС / Станислав Красильников

В завершение она поделилась своими поздравлениями в адрес юбиляра.

«Открытия новых граней! Мне кажется, у Алексея сложился прочный имидж героя, мужественного человека. Мне кажется, что с возрастом у него появятся новые возможности. Та роль 50-летнего человека, которую он исполнил в «Московском романе», по-моему, из этого разряда. Желаю расширения ролей до шекспировского репертуара. Конечно, я еще хочу с ним работать как с артистом», — подытожила Ольга Субботина.

Ранее режиссер Сергей Коротаев в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актрису Марину Александрову. По словам собеседника, ему было очень легко работать с артисткой на съемках сериалов «Мосгаз. Формула мести» и «Мосгаз. Катран».