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Мэром Тегерана официально назначен Алиреза Закани
Весь мир
Мэром Тегерана официально назначен Алиреза Закани
ТАСС  /  Pacific Press via ZUMA Wire

Тегеран, 2 сентября. Министерство внутренних дел Ирана официально утвердило на должности мэра столицы Алирезу Закани.

Его кандидатура была предложена новым президентом страны Эбрахимом Раиси после инаугурации и 8 августа одобрена членами городского совета 18 голосами против 21.

56-летний политик является представителем лагеря консерваторов и ранее являлся членом парламента страны.

Еще будучи студентом Тегеранского университета, Закани стал одним из главных активистов фундаменталистского движения. После учебы он вступил в ряды ополчения, затем принял участие в Исламской революции и ирано-иракской войне, в ходе которой был несколько раз ранен.

В 2013 и 2017 годах он подавал заявку на регистрацию в президентских выборах, однако не был допущен Советом стражей конституции. В этом году Закани получил соответствующее разрешение, но незадолго до голосования снял свою кандидатуру в пользу Эбрахима Раиси, чтобы обеспечить ему перевес.

Закани стал вторым участником президентской гонки, занявшим высокий пост в государстве. Ранее Раиси назначил советником по вопросам экономики Мохсена Резаи, который был его главным соперником на выборах. Вероятно, такого рода назначения являются попытками консолидации консервативных сил в руководстве страны.

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иран тегеран мэр
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