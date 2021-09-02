Мэром Тегерана официально назначен Алиреза Закани

Тегеран, 2 сентября. Министерство внутренних дел Ирана официально утвердило на должности мэра столицы Алирезу Закани.

Его кандидатура была предложена новым президентом страны Эбрахимом Раиси после инаугурации и 8 августа одобрена членами городского совета 18 голосами против 21.

Alireza Zakani Officially Appointed as Tehran Mayor https://t.co/XgCEKGZupn pic.twitter.com/ISh4Qx2XU0 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 2, 2021

56-летний политик является представителем лагеря консерваторов и ранее являлся членом парламента страны.

Еще будучи студентом Тегеранского университета, Закани стал одним из главных активистов фундаменталистского движения. После учебы он вступил в ряды ополчения, затем принял участие в Исламской революции и ирано-иракской войне, в ходе которой был несколько раз ранен.

Iran appointed Mohsen Rezaei as VP for Economic Affairs. There is an international warrant for his arrest ordered by the Argentine Judiciary and an Interpol “Red Notice” for his responsibility in the AMIA terrorist attacks in 1994 where 85 people were killed and >300 injured???? pic.twitter.com/3iHv1oE4v7 — Mariano Federici (@MarianoFederici) August 27, 2021

В 2013 и 2017 годах он подавал заявку на регистрацию в президентских выборах, однако не был допущен Советом стражей конституции. В этом году Закани получил соответствующее разрешение, но незадолго до голосования снял свою кандидатуру в пользу Эбрахима Раиси, чтобы обеспечить ему перевес.

Закани стал вторым участником президентской гонки, занявшим высокий пост в государстве. Ранее Раиси назначил советником по вопросам экономики Мохсена Резаи, который был его главным соперником на выборах. Вероятно, такого рода назначения являются попытками консолидации консервативных сил в руководстве страны.