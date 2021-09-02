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Шугалей раскрыл истинную причину пребывания американцев в Афганистане
Общество
Шугалей раскрыл истинную причину пребывания американцев в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 сентября. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» рассказал о ситуации в Афганистане после ухода американских военных.

Ученый вернулся из командировки в Афганистане, где проводил социологическое исследование. Он своими глазами увидел, как живут простые афганцы в контролируемой талибами (движение «Талибан»1 признано террористическим и запрещено в России) стране.

По словам Шугалея, несмотря на 20-летнее присутствие США в Афганистане, американцам не удалось создать «демократическое государство». Афганцам просто чужды навязываемые им западные «ценности».

«Да, в Афганистане везде можно купить «колу», как и у нас. Но отношения полов, расовые вопросы и прочее они не смогли навеять афганцам вообще никак: у меня сложилось впечатление, что США там вообще не было», — пояснил социолог.

Он отметил, что американцы никогда полностью не контролировали страну, их военные находились лишь в больших городах. Но, поставив свое правительство, США стали «высасывать деньги и ресурсы» из Афганистана.

«Просто бандитский рэкет целой страны. Выкачали все, что могли и бросили», — цитируют Шугалея «Народные Новости».

2 сентября телеканал НТВ покажет приключенческий боевик «Шугалей-3», основанный на реальных событиях. По сюжету, с Шугалеем, которого играет Кирилл Полухин, связывается управляющий банка в Триполи Фарид, чтобы передать информацию о террористах. Герой, вынужденный вернуться к своей опасной работе, едет в Египет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан шугалей
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