Политолог Киреев о фильме «Шугалей-3»: По нему можно изучать современную историю

Серия фильмов «Шугалей» интересна тем, что по ней можно изучать современную историю. Картины развивают в обществе патриотизм времен Русской весны и воссоединения Крыма с Россией. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Начало осени ознаменуется для всех киноманов премьерой третьей части истории о российском ученом-социологе Максиме Шугалее — «Шугалей-3. Возвращение». Она состоится уже сегодня, 2 сентября, на канале НТВ в 23:50. Две предыдущие картины были высоко оценены зрителями.

«Выход «Шугалея-3», вне сомнения, — большое событие. Судя по трейлеру, третья часть выдержана в хорошем кинематографическом стиле. Там качественные декорации, хорошая операторская работа, съемки на месте. Конечно, передать реальные события в фильме невозможно, имеет место художественный вымысел, необходимый для построения структуры картины. Однако степень достоверности, даже если какие-то детали намеренно не раскрываются, поскольку имеют оперативное значение, необыкновенно высока», — пояснил Владимир Киреев.

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По его словам, искусство в реальном времени отражает происходящие сегодня геополитические события. Такие фильмы интересны тем, что по ним можно изучать современную историю. Они развивают в обществе патриотизм времен Русской весны и воссоединения Крыма с Россией.

«Если на Западе таких фильмов огромное количество, то в России их немного. И очень часто подобные картины отрабатывают госзаказ. Они не предполагают вызывать у зрителя реальный интерес. Серия «Шугалей» же работает по другому принципу. Эти картины хотят установить с зрителем особый, прямой контакт. Это свежая волна не только для кинематографа, но и для всей общественной жизни, погрязшей в мелочности и фальши», — заключил Владимир Киреев.

События, о которых расскажет «Шугалей-3. Возвращение», берут свое начало еще в Ливии, когда ученый-социолог вместе с переводчиком Самером Суэйфаном оказались в плену боевиков. Спустя почти два года они возвращаются в Россию. Через несколько месяцев Максим Шугалей решает встретиться в Египте с управляющим банком в Триполи Фаридом, который должен передать ученому новые данные о террористах, однако встреча в Каире так и не состоится.