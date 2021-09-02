Сильные ливни с градом в ближайшие сутки обрушатся на Дагестан

Махачкала, 2 сентября. Ухудшение погодных условий в скором времени ожидается на территории Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на республику обрушатся сильные ливни с градом, предупредили в ведомстве со ссылкой на прогноз Росгидромета. Также ожидается шквалистый ветер, порывы которого будут достигать до 25 метров в секунду. На фоне этого в Дагестане объявлено штормовое предупреждение.

«На малых реках — подъем уровня до неблагоприятных отметок», — рассказали в МЧС.

Жителей и гостей республики призвали соблюдать правила безопасности в условиях непогоды. В частности, по возможности не покидать дома, а также закрыть все окна и дымоходы.

Ранее стало известно, что из-за сильных ливней в Краснодарском крае подтопило 171 придомовую территорию в городе Апшеронске. Также в 82 частных дома зашла вода, сообщили в МЧС.