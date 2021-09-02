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Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:05
Политика
Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
pixabay.com

Варшава, 2 сентября. Президент Польши Анджей Дуда принял решение ввести чрезвычайное положение в регионах, расположенных возле границы Белоруссии.

Пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский проинформировал журналистов, что Дуда уже подписал соответствующее распоряжение. Инициатива затронет 183 населенных пункта европейской республики. Введение режима ЧП также предполагает запрет на организацию массовых мероприятий.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее сообщил о строительстве забора из закрученной колючей проволоки на границе с Белоруссией. По его словам, высота ограждения составит 2,5 метра.

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