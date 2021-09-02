Суд приговорил напавшего на россиян в Стамбуле турка к 36 годам тюрьмы

Стамбул, 2 сентября. Гражданин Турции Хасан Хюсейн Юртсевен приговорен судом к 36 годам тюрьмы за нападение на троих российских туристов в Стамбуле.

В январе этого года в районе турецкой столицы Бешикташ преступник напал с ножом на мужчину и двух женщин. Пострадавшие с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Полицейским вскоре удалось задержать злоумышленника. Им оказался 40-летний сборщик мусора. Известно, что у турка имеется по меньшей мере 30 судимостей.

За покушение на убийство каждого россиянина Хасан Хюсейн Юртсевен получил по 12 лет тюрьмы. Госбвинение осталось довольно приговором, хотя требовало для преступника до 45 лет заключения.