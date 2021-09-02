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Ростех хочет включить ТОС-1А «Солнцепек» в единую систему управления войсками
Армия
Ростех хочет включить ТОС-1А «Солнцепек» в единую систему управления войсками
wikipedia.org  /  Kirill Borisenko / CC BY-SA 4.0

Москва, 2 сентября. Установки ТОС-1А «Солнцепек» могут быть включены в единый контур управления войсками, сообщил гендиректор «Омсктрансмаша» (входит в Ростех) Игорь Лобов.

Специалисты омского завода транспортного машиностроения занимаются внедрением тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в единую систему управления ВС РФ. Основной целью является ускорение применения боевой машины. Благодаря такому подходу ТОС-1А сможет выпустить снаряды и быстро сменить позицию.

В других странах нет аналога российским огнеметным установкам, обратил внимание гендиректор «Омсктрансмаша». Основными преимуществами «Солнцепека» являются крупный калибр и мощные термобарические боеприпасы. Все это обеспечивает подобным системам непревзойденную огневую мощь, передает слова Лобова ТАСС.

Работа ТОС-2 «Тосочка» была ранее продемонстрирована в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Установка предназначена для уничтожения легкобронированной техники, разрушения укреплений и поражения живой силы противника.

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огнемет солнцепек тос-1а
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