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Раскаленный цемент из печи обрушился на рабочих в Волгоградской области
Происшествия
Раскаленный цемент из печи обрушился на рабочих в Волгоградской области
pixabay.com/PD  / 

Волгоград, 3 сентября. Нештатная ситуация на цементном заводе в городе Михайловке Волгоградской области едва не унесла жизнь троих рабочих. Во время обслуживания печи ее раскаленное содержимое обрушилось на мужчин, нанеся им страшные ожоги. 

Как стало известно ФАН, инцидент произошел вечером минувшего четверга. Пострадавшими стали рабочие 30-и, 52-х и 54-х лет. 

«По предварительным данным, ЧП произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи. На работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. Пострадавшие, получившие ожоги рук, туловища и головы, незамедлительно были госпитализированы. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое», — уточнили в региональном СК.

По факту происшествия Прокуратура и Следственный комитет Волгоградской области организовали оперативную проверку, в ходе которой будут установлены причины происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане автомобиль такси оказался под колесами железнодорожного состава. Инцидент попал в объективы видеорегистраторов очевидцев.

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россия волгоград происшествие ожоги
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