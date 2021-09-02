Названа вероятная причина крушения вертолета у острова Мудьюг

Архангельск, 2 сентября. Подходит к концу расследование крушения вертолета Robinson R66 у острова Мудьюг в Архангельской области.

По данным источника ФАН, расследование будет завершено в конце сентября. Причиной могли стать стразу несколько факторов, один из которых — перегруз вертолета сверх нормы.

«Данный вертолет не рассчитан на подъем больших грузов — это, скорее, прогулочное воздушное судно. Однако на нем были охотники с оружием, едой, амуницией, которые явно превышали допустимый вес», — рассказал собеседник ФАН.

По данным опрошенных следователями свидетелей, двигатель вертолета работал планово вплоть до соприкосновения с водой. Вертолет ровно шел на снижение, как будто не хватало тяги подняться, вплоть до падения в море.

При этом стандартная версия — погода — была отброшена практически сразу. Условия были, по данным метеоцентра, идеальными: видимость — 20 километров, облачность — 1500 метров, ветер 7 метров в секунду у земли и 1 метр в секунду на высоте. То есть полеты были разрешены на всех видах воздушных судов (даже начинающим пилотам).

Авиакатастрофа произошла 17 мая в Архангельской области. Вертолет осуществлял перевозку любителей-охотников. Благодаря хорошей погоде люди, отдыхавшие на острове, достаточно быстро прибыли на помощь.

В авиакатастрофе погибли два человека — чемпион мира по вертолетному спорту Вадим Сазонов и депутат районного собрания Тверской области. Тело последнего искали в море 10 дней.

Ранее стало известно, что комиссия по расследованию крушения военного транспортника Ил-112В завершит свою работу к 17 сентября.