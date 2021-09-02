Телеканал НТВ покажет продолжение истории социолога Максима Шугалея

В четверг, 2 сентября, на телеканале НТВ состоится премьера фильма «Шугалей-3. Возвращение». Рейтинг ожидания ленты на «КиноПоиске» тем временем составил 99%.

Судя по трейлеру и информации с официального сайта фильма, после освобождения из ливийского плена Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан снова отправятся в Северную Африку. Бывший управляющий банка в Триполи Фарид назначает социологу встречу в Каире, чтобы поделиться новой информацией о ливийских террористах, однако она срывается, а Максим и Самер вновь попадают в сложную ситуацию.

В «Шугалее-3» к известным по первым двум частям актерам Кириллу Полухину, Олегу Абаляну, Екатерине Решетниковой, Сергею Яценюку и другим присоединились новые звезды отечественного кинематографа, в том числе заслуженный артист России Алексей Кравченко. За съемки третьей части ленты отвечали режиссер Михаил Вассербаум, сценарист Владимир Измайлов и продюсер Сергей Щеглов.

кадр из фильма «Шугалей-3» /

Фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2», напомним, вышли на экраны в мае и сентябре 2020 года. В основе сюжета лежит реальная история ученого Максима Шугалея, похищенного ливийскими террористами во время социологических исследований в Триполи. Он выяснил, что часть Ливии контролируется террористами, скрытыми за вывеской так называемого Правительства национального согласия. Чтобы собранные данные не были обнародованы, Шугалея и Суэйфана бросили в тюрьму «Митига», где они провели полтора года в нечеловеческих условиях.

Благодаря фильмам история Шугалея получила широкую огласку как в России, так и за рубежом. В декабре 2020 года ученого освободили. В одном из интервью он признался, что фильмы серьезно повлияли на отношение ливийских тюремщиков к пленникам.

Исполнитель главной роли Кирилл Полухин назвал картину родоначальницей нового жанра исторического кино.

«С появлением фильма «Шугалей» появился новый жанр исторического кино, когда рассказывается о событиях, которые происходят именно сейчас, когда эти события еще не закончились», — отметил актер.

В преддверии премьеры «Шугалея-3» певица Татьяна Буланова опубликовала ролик на свою песню, вошедшую в оригинальный саундтрек к фильму.