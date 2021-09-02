Глава парламента Ливии подтвердил необходимость вывода иностранного контингента

Аль-Кубба, 2 сентября. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех сказал, что все иностранные силы и наемники должны покинуть североафриканскую страну. Заявление прозвучало во время его встречи с послом Испании Хавьером Гарсия-Ларраш.

Во время беседы Салех указал на необходимость провести выборы в дату, запланированную на декабрь 2021 года. Это, по его словам, осуществится «в соответствии с волей народа».

Глава парламента в очередной раз призвал к выводу всех сил и наемников с ливийской земли. Со своей стороны испанский посол подтвердил, что его страна поддерживает эвакуацию иностранных войск из Ливии и уважает соответствующие резолюции ООН и Совета Безопасности.

В начале недели в Алжире прошла конференция по Ливии на уровне глав МИД. Участники согласились, что приоритетными задачами для урегулирования существующего кризиса является вывод всего военного контингента, переброшенного в страну из-за рубежа. Осуществлять это планируют через координацию с Совместным военным комитетом «5+5» (СВК).

Ранее председатель Палаты представителей утверждал, что поспособствовать очищению территории Ливии от наемников сможет президент, которого изберут в декабре. Задача будущего главы государства — окончательное аннулирование соглашений с Турцией, которым Анкара прикрывается, чтобы сохранять свое присутствие и перебрасывать силы в Ливию.