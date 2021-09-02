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Максим Шугалей провел пресс-конференцию по прибытии из Афганистана

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:35
Общество

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей отправился в Афганистан, чтобы провести социологическое исследование. Волей случая он оказался в столице республики в момент теракта в Кабуле. Тогда аэропорт контролировали военные США. На протяжении 20 лет американцы транслировали красивую картинку из Кабула для Запада.

Время правления экс-президента Ашрафа Гани было тяжелым для афганцев. Коррупция, анархия и беззаконие царили в селах и городах. Разрыв между богатым и бедным населением увеличивался. Зарплату не выплачивали месяцами, при этом чиновники богатели.

И вновь выстрелы всю ночь напролет — но уже в воздух. После взлета последнего самолета с войсками НАТО афганцы ликовали и праздновали — для них это событие означало возвращение к мирной жизни. Оружие и боеприпасы, оставшиеся после военных США, стали трофеями. Талибам еще только предстоит научиться управлять сложной техникой.

«Между группировками борьбы нет. Мы передвигались, [у нас была — примечание ФАН] в Кабуле написанная бумага, уважительно к ней относятся во всех группировках. Абсолютно все. <…> В целом сейчас отношения между ними [группировками — примечание ФАН] очень справедливые, скажем, между собой контактируют», — рассказал Максим Шугалей.

На протяжении нескольких дней социолог проводил опросы, встречался как с простыми афганцами, так и с представителями «Талибана»* (организация признана террористической и запрещена в РФ). После вывода войск НАТО Афганистану нужна помощь для восстановления страны.

«Они говорили: «Передайте, нам нужна помощь в этом и в этом». Причем они не просят: «Привезите деньги, привезите танки нам». Они готовы оплачивать эту помощь, привлекают инвестиции. Готовы сотрудничать, предоставлять возможности для бизнеса какого-то. Им нужны IT-технологии», — добавил социолог.

После тяжелых для Афганистана 20 лет создается новое правительство. В конце недели в республике определят кандидатуры на все ключевые должности. Сейчас власти просят не вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана.

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