Как перевести ребенка на дистанционное обучение

Новый учебный год уже начался, и в условиях пандемии появилась возможность перевести детей на дистанционное обучение. Как это сделать? Прежде всего, нужно понимать, что домашнее обучение делится на две категории: домашнее и семейное. Подробнее об этом рассказывает «Лайф».

Когда речь идет о домашнем обучении, имеются в виду те дети, кто не может по состоянию здоровья посещать школу. В таком случае нужно предоставить соответствующую медицинскую справку. А также написать заявление на имя директора школы с подробным описанием: на каком основании, на какой период и кому нужно предоставить возможность учиться дома. Если у вас в семье первоклассник, то о специальном обучении дома нужно сообщить в местное управление образования.

Семейное обучение — вариант для тех, кто хочет учиться дистанционно по своему желанию. Как это сделать? Совет от родителей, кто уже перевел своего ребенка на такую форму обучения, звучит как: не ходите к директору. Скорее всего, он попытается отговорить вас, возможно, с манипуляциями. Это понятно, ведь любая школа заинтересована, чтобы дети учились именно в ней, а если кто-то не хочет, появляется вопрос — почему?

Поэтому лучше сразу идти в управление образования. Там, по рассказам родителей, спокойно дадут заполнить нужный документ, поставят ребенка на учет как «семейника» и объяснят, что еще предстоит сделать.

Если вы идете не в первый класс, а какое-то время проучились в школе, надо туда прийти, написать заявление с описанием причины ухода из школы и выполнить разные формальности. И каждую весну — не позже чем за два месяца до экзаменов — надо приходить в школу, чтобы ребенка зарегистрировали для прохождения аттестации. Каждый год ученик сдает экзамены в школе вместе с бывшими одноклассниками. То есть можно прикрепиться к любой школе, где по уставу есть возможность экзаменовать «удаленщиков».

Итак, разобравшись с документами и забрав из школы личное дело ребенка, дальше вы сами решаете, как именно организовать обучение. Это могут быть репетиторы или же онлайн-школа. Важно организовать ребенку рабочее место: удобный стол, нормальный компьютер. Понадобятся веб-камера и наушники.

И еще один нюанс: при обучении на дому плановые прививки, медосмотры и прочая диспансеризация — тоже исключительно забота семьи.

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