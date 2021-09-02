Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 16:13
16:08
Экономика
Пользователи по всему миру зафиксировали сбои в работе Instagram
16:04
Общество
Певица Валерия показала фотографию времен начальной школы
16:03
Общество
Шугалей раскрыл истинную причину пребывания американцев в Афганистане
16:02
Общество
Сильные ливни с градом в ближайшие сутки обрушатся на Дагестан
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что нужно знать туристу в Сирии
16:00
Весь мир
«Хезболла» теряет контроль: почему ливанцы изменили отношение к шиитской организации
15:59
Политика
Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
15:56
Происшествия
Названа вероятная причина крушения вертолета у острова Мудьюг
15:55
Общество
Президент России высказался об оттоке населения с Дальнего Востока
15:53
Происшествия
Суд приговорил напавшего на россиян в Стамбуле турка к 36 годам тюрьмы
Все новости

BMW хочет сократить выбросы CO2 за жизненный цикл автомобиля на 40%
Экономика
BMW хочет сократить выбросы CO2 за жизненный цикл автомобиля на 40%
bmwgroup.com  /  BMW Group

Мюнхен, 2 сентября. Снижение выбросов углекислого газа за время всего жизненного цикла автомобиля BMW (с учетом производства) к 2030 году должно составить 40% относительно значения 2019 года.

Чтобы достичь данной цели, немецкий автопроизводитель собирается нарастить с 30% до 50% долю вторсырья и переработанных материалов, которые используются при выпуске машин. BMW сделал заявление об этом в преддверии конференции IAA по мобильности в Мюнхене.

«Мы привержены четкому курсу на достижение цели в 1,5 градуса», — сообщил гендиректор компании Оливер Зипс.

Автоконцерн в 2020 году поставил ряд целей в области устойчивого развития. В их числе обеспечение через 10 лет минимум половины продаж BMW Group электромобилями, а также сокращение выбросов CO2 на каждую машину в два раза относительно уровня 2019 года.

Компания BMW ранее отказалась от строительства собственного завода на территории России по причине отсутствия взаимопонимания с властями. Вместо этого бренд намерен углубить производственные процессы на производстве «Автотор» в Калининграде.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / BMW хочет сократить выбросы CO2 за жизненный цикл автомобиля на 40%
экология автомобили автопром bmw выбросы авторынок углекислый газ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru