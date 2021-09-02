BMW хочет сократить выбросы CO2 за жизненный цикл автомобиля на 40%

Мюнхен, 2 сентября. Снижение выбросов углекислого газа за время всего жизненного цикла автомобиля BMW (с учетом производства) к 2030 году должно составить 40% относительно значения 2019 года.

Чтобы достичь данной цели, немецкий автопроизводитель собирается нарастить с 30% до 50% долю вторсырья и переработанных материалов, которые используются при выпуске машин. BMW сделал заявление об этом в преддверии конференции IAA по мобильности в Мюнхене.

«Мы привержены четкому курсу на достижение цели в 1,5 градуса», — сообщил гендиректор компании Оливер Зипс.

Автоконцерн в 2020 году поставил ряд целей в области устойчивого развития. В их числе обеспечение через 10 лет минимум половины продаж BMW Group электромобилями, а также сокращение выбросов CO2 на каждую машину в два раза относительно уровня 2019 года.

Компания BMW ранее отказалась от строительства собственного завода на территории России по причине отсутствия взаимопонимания с властями. Вместо этого бренд намерен углубить производственные процессы на производстве «Автотор» в Калининграде.