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Охранника-инвалида с ДЦП обворовал мужчина на пляже во Владивостоке
Происшествия
Охранника-инвалида с ДЦП обворовал мужчина на пляже во Владивостоке
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Владивосток, 2 сентября. Инвалида с детства, который охранял пляж, обворовал неизвестный преступник. Как стало известно ФАН, у 47-летнего мужчины пропала кредитная карта, телефон и наличные средства.

В дежурную часть №4 УМВД по городу Владивостоку 1 сентября поступило сообщение от мужчины, страдающего ДЦП. Он сообщил, что на пляже для инвалидов, который находится на острове Русский, у него украли имущество. Мужчина пояснил, что уснул и не заметил кражи. Он также рассказал, что из-за совершенного преступления у него нет средств даже на еду.

На место происшествия выдвинулось три наряда патрульно-постовой службы. Однако они не смогли задержать подозреваемого в совершении преступления.

«Пострадавший работает у нас волонтером на пляже, который предназначен для лечения инвалидов, — рассказал ФАН председатель общества инвалидов города Владивостока Артем Сергеевич. — Он из-за проблем со здоровьем уснул на рабочем месте. Неизвестный злоумышленник украл у него кредитную карту, сотовый телефон и небольшую сумму денег. Но нужно понимать, что у него мизерная пенсия. И для него каждая копейка дорога».

Мужчина также добавил, что пострадавший работает на пляже несколько лет. К нему никогда не было претензий. Собеседник издания пояснил, что они звонили на номер похищенного телефона. Человек, который вышел на связь, сказал, что в скором времени вернет имущество.

«Я поражаюсь тому, кто совершил преступление, — добавил Артем Сергеевич. — К нам на пляж постоянно приходят неравнодушные люди и приносят еду больным гражданам. Скажу больше: рыбаки после выхода в море приносят нашим отдыхающим рыбу, потому что она особо полезна для здоровья в их случае».

По факту совершенной кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье подростки попытались ограбить магазин. Они вынесли из магазина не только карандаши, линейки и ручки, но и деньги из кассы и бокса с пожертвованиями для помощи мальчику со СМА.

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кража владивосток
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