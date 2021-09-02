Милонов резко высказался о праве трансгендеров на пользование женским туалетом

Заботясь о правах трансгендеров, американцы забыли о правах абсолютного большинства людей. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник прокомментировал подачу иска от 20 штатов Америки против администрации президента США Джо Байдена. Основой для такого шага стал указ о правах мужчин, считающих себя женщинами, пользоваться женскими туалетами, переводиться для отбывания срока заключения в женские тюрьмы.

«Основой девиантного поведения всех этих мужчин, считающих себя женщинами, является психическое расстройство. Какие бы песни про права они там ни пели, когда дело доходит до реальных жизненных обстоятельств, ни одна нормальная женщина в женский туалет и раздевалку мужика не запустит», — высказал свою позицию депутат.

Виталий Милонов также отметил, что пропаганда и защита ЛГБТ-ценностей, на его взгляд, ведет США к гибели.

«Заботясь о правах меньшинств, американцы забыли о правах абсолютного большинства нормальных людей, которые прекрасно знают, в какую раздевалку, в какие места вообще входить человеку определенного пола. Основа для нынешнего американского неомарксизма, когда ради очень непонятных «хотелок» визгливого меньшинства ущемляется большинство, приведет Америку к печальному концу», — выразил свою позицию собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что, по его мнению, даже иск от 20 штатов не сможет исправить положение дел.

«Слава богу, что еще пока есть остатки иммунной системы американского общества, которые пытаются сопротивляться. Однако не сомневаюсь, что новая этика Соединенных Штатов не подразумевает права людей на защиту чести и достоинства», — подытожил народный избранник.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН отреагировал на скандал в одной из калифорнийских школ, когда педагог предложила ученикам принести клятву верности флагу ЛГБТ-сообщества. Милонов отметил, что широкое распространение нетрадиционных ценностей уже и в американской армии стало одной из причин позорного бегства США из Афганистана.