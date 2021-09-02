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Атомный реактор подводной лодки К-19 обнаружили на дне Карского моря

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 15:48
Армия
Атомный реактор подводной лодки К-19 обнаружили на дне Карского моря
pixabay.com  /  xxolaxx

Москва, 2 сентября. Контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 нашли в Карском море, рассказал руководитель аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.

Экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов на данный момент находится в акватории Северного Ледовитого океана. Ученые из Института океанологии РАН вместе с представителями подразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» обследуют дно с помощью робота «Фалькон».

«В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен», — сообщил Линейцев на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперты планируют осмотреть найденный атомный реактор, сделать забор растительного материала с поверхности и провести спектральный анализ. По поручению Правительства РФ МЧС ведет реестр таких объектов.

Российская дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» успешно завершила государственные испытания в Балтийском море, сообщили ранее в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

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