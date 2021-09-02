Мессенджер WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение закона ЕС о защите данных

Дублин, 2 сентября. The Irish Data Protection Commission обязала руководство мессенджера WhatsApp выплатить штраф в размере 225 млн евро за нарушение правил ЕС о защите персональных данных.

Об этом сегодня сообщило информационное агентство Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, ирландская комиссия обнаружила ряд нарушений в протоколе WhatsApp о процессе обработки персональных данных пользователей. Также ведомство заявило, что помимо штрафа обяжет руководство мессенджера переделать пользовательское соглашение в соответствии с правилами ЕС.

На принятие решения повлияли изменения, которые WhatsApp внес в пользовательское соглашение с 15 мая этого года. Согласно данным обновлениям, обмен персональных данных расширился между самим мессенджером и материнской компанией Facebook.

В WhatsApp заявили, что не согласны с вынесенным решением и считают штраф непропорционально большим. В связи с этим представители мессенджера намерены его обжаловать.