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Мессенджер WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение закона ЕС о защите данных
Происшествия
Мессенджер WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение закона ЕС о защите данных
НА «Харьков».

Дублин, 2 сентября. The Irish Data Protection Commission обязала руководство мессенджера WhatsApp выплатить штраф в размере 225 млн евро за нарушение правил ЕС о защите персональных данных.

Об этом сегодня сообщило информационное агентство Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, ирландская комиссия обнаружила ряд нарушений в протоколе WhatsApp о процессе обработки персональных данных пользователей. Также ведомство заявило, что помимо штрафа обяжет руководство мессенджера переделать пользовательское соглашение в соответствии с правилами ЕС.

На принятие решения повлияли изменения, которые WhatsApp внес в пользовательское соглашение с 15 мая этого года. Согласно данным обновлениям, обмен персональных данных расширился между самим мессенджером и материнской компанией Facebook.

В WhatsApp заявили, что не согласны с вынесенным решением и считают штраф непропорционально большим. В связи с этим представители мессенджера намерены его обжаловать.

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евросоюз whatsapp ирландия штраф защита персональных данных
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