Супруг голливудской актрисы Нене Ликс умер от рака

Лос-Анджелес, 2 сентября. Известная американская актриса Нене Ликс переживает большое горе — скончался ее супруг, 66-летний актер Грегг Ликс, который долгое время боролся с раком толстой кишки.

Представитель голливудской звезды подтвердил смерть Грегга Ликса. По его словам, супруг артистки мирно скончался в своем доме в окружении родных и близких.

«Мы просим вас молиться о мире в их семье и позволить им скорбеть наедине в это очень трудное время», — сказал он CNN.

Грегг Ликс женился на Нене в 1997 году, их брак просуществовал до 2011 года. Затем в 2013 году они снова воссоединились, официально оформив отношения. Врачи диагностировали рак у артиста в 2018 году. Несколько лет он регулярно получал лечение, но болезнь не отступала. Несмотря на недуг, он участвовал во многих популярных американских телешоу.

Ранее скончался известный испанский телеведущий Хуан Хойя Борха, которого в Сети прозвали «хохотуном». Звезда телевидения умерла, предположительно, от осложнений после ампутации ноги.