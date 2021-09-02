«И на нашей улице будет праздник»: в День знаний донбасским школьникам передали гуманитарную помощь

Представители российской киноиндустрии и телевидения передали наборы канцелярии школьникам, проживающим в республиках Донбасса. В этом году в первый класс пошли дети, рожденные в начале гражданской войны, о которой недавно был снят фильм «Солнцепек».

Сбором школьных принадлежностей занимались российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Карен Шахназаров и телеведущая Арина Шарапова. Подарки получили дети из 502 школ.

В этом году в Донбассе прозвенел первый звонок для 14 тысяч первоклассников. Он практически ничем не отличался от праздника в российских регионах — за единственным исключением: донецкие и луганские первоклассники не знают, что такое мирная жизнь. Они росли под звуки взрывов, видели обстрелы, погибших и раненых.

Событиям семилетней давности посвящен фильм Михаила Вассербаума и Максима Бриуса «Солнцепек». Премьера киноленты состоялась в августе. Военная драма рассказывает о событиях в Луганске, случившихся после объявления так называемой антитеррористической операции.

По сюжету бывший афганец Влад Новожилов пытается вывезти свою семью из страны, но ввиду закрытых границ оказывается с женой и ребенком в охваченном войной Луганске. В кинокартине приняли участие именитые актеры: Александр Бухаров, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Марина Денисова и Светлана Терентьева.

Фильм показали на больших экранах, а сейчас «Солнцепек» можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах: ОККО, IVI, Wink, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», KION, Movix и «КиноПоиск».