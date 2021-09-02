«Начиналось с ноготочков»: фанаты раскритиковали Егора Крида за фото в юбке

Москва, 2 сентября. Известный российский исполнитель Егор Крид поделился в Instagram снимками, на которых он одет в черный пиджак и клетчатую юбку. Поклонники не оценили новый образ артиста.

Провокационной фотосессией Крид поздравил российских школьников с началом учебного года. Публикация за полдня набрала более 340 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Многим не понравилось, что певец «транслирует странные ценности».

«Ужас, никогда не думала, что мой любимый кумир превратится в непонятно кого»; «Я из Пензы, мне стало просто стыдно за него»; «Все, в Пензу больше не приезжай, тебя там никто не ждет»; «С каждым разом все кринжовее и кринжовее»; «А начиналось с ноготочков, а сейчас уже и юбка»; «Я думала, что ты единственный нормальный», — отреагировали расстроенные пользователи.

В последнее время молодые звезды интернета пытаются «разрушить» гендерные стереотипы, появляясь на публике в одежде противоположного пола. На премию «Муз-ТВ» блогер Даня Милохин пришел в «платье принцессы», вызвав бурю негодования у зрителей мероприятия. Политолог Дмитрий Евстафьев призвал оградить российскую молодежь от тлетворного влияния блогеров и остановить «моргенштеризацию» общества.