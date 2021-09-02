Трутнев: Развитие Дальнего Востока — быстроокупаемый проект

Владивосток, 2 сентября. Доходы государства от преференциальных режимов в макрорегионе превысили расходы на них на 42 млрд рублей.

Россия на создании преференциальных зон на Дальнем Востоке уже окупила свои расходы. При этом доходы от новых предприятий превысили затраченные средства на 42 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на вице-премьера правительства РФ и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Такую информацию он сообщил на сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики», проходящей в рамках VI Восточного экономического форума на острове Русский во Владивостоке.

«Еще один важный вывод, связанный с экономикой, заключается в том, что расходы государства на создание преференциальных зон на Дальнем Востоке уже окупились. Общие затраты с учетом строительства и инфраструктуры, всех налоговых льгот составили 81 млрд рублей. А доходы бюджета от деятельности предприятий, несмотря на то, что они работали в режиме льгот, — 123,1 млрд рублей. То есть 42 млрд мы уже получили дополнительно доходов в бюджет, покрыв полностью расходы. Развитие Дальнего Востока мы рассматриваем как быстроокупаемый и высокорентабельный проект, а не просто поддержка экономики Дальнего Востока»,— сообщил Юрий Трутнев.

По словам полпреда, серьезное внимание к макрорегиону было привлечено в 2013 году, когда президент Владимир Путин обозначил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет на весь XXI век.

Темпы роста ВРП выросли в два раза и значительно превышают среднероссийский уровень. На Дальнем Востоке темпы роста составляют 16%. Инвестиции в основной капитал превышают на 39% среднероссийский уровень. Индекс промышленного производства увеличился в два раза. Объем накопленных прямых инвестиций в ДФО составил 80 млрд долларов. Создана 81 тысяча рабочих мест, до конца года их будет 84 тысячи. Построено 417 новых предприятий. А объем инвестиций в проекты, осуществленные с государственной поддержкой, составил 2 трлн рублей.

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