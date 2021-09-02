«Немыслимая грязь и пошлятина»: Гордону не удалось спасти интервью с Моргенштерном

Украинские соцсети вовсю обсуждают свежее интервью российского рэпера Моргенштерна (урожденный Алишер Валеев), которое он дал киевскому журналисту Дмитрию Гордону. Пользователи отметили — рэпер не поддался на провокационные вопросы Гордона о политике, при этом заставив его общаться на своем подростково-хулиганском уровне, передает корреспондент ФАН из Киева.

Российский рэпер Моргенштерн, которому недавно запретили въезд на Украину, дал интервью местному журналисту Дмитрию Гордону. Они встретились на нейтральной территории, в Стамбуле, и записали почти три часа разговора. В нем музыкант ответил на сакраментальный вопрос «Чей Крым?», рассказал, что думает о президентах России и Украины Владимире Путине и Владимире Зеленском, о блогере Алексее Навальном, а также почему боится ехать на Украину из-за радикала Сергея Стерненко.

При этом главные провокационные вопросы Гордона, заданные рэперу в надежде на политический резонанс, ушли в молоко. Так, на вопрос об Алексее Навальном Моргенштерн сказал, что виделся вживую с этим блогером лишь однажды, после чего резко изменил о нем свое мнение.

«Он ненастоящий. Это робот, а не человек. Тогда я понял, что все, что с ним происходит, — это запрограммировано, идет по какому-то сценарию», — сказал музыкант.

Моргенштерн объяснил Гордону, почему он ранее назвал Владимира Путина «красавчиком».

«Потому что Путин — самый популярный человек в мире, которого боится весь мир. Я уважаю его в первую очередь за популярность. Политика — это высший шоу-бизнес, я его уважаю как коллегу. Он реальный фронтмен», — сказал музыкант.

Гордон попытался спровоцировать рэпера традиционным вопросом украинских националистов: «Чей Крым?» В ответ Моргенштерн сказал:

«Крымчан».

На уточняющие вопросы Гордона он сообщил:

«Честно говоря, мне глубоко (нецензурное слово, означающее «наплевать». — Прим. ФАН)», — и показал, что дальше эту тему обсуждать бесполезно.

Забавно было наблюдать, как в этот момент на лице у Гордона промелькнуло разочарование.

Pr Scr youtube.com / Дмитрий Гордон

Еще один раунд словесной битвы рэпер выиграл, прокомментировав запрет СБУ на его въезд на Украину якобы из-за пропаганды насилия и жестокости.

«Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а я по паспорту Алишер Моргенштерн — я взял эту фамилию в 14 лет. Вот такая у вас служба безопасности (нецензурное слово, синоним «некачественная». — Прим. ФАН)», — сообщил музыкант.

Гордон высказал недоумение по этому поводу.

«СБУ запретила тебе въезд на Украину — интересно, почему? Ты не был в Крыму и не поддержал ни одного антиукраинского высказывания», — удивился Гордон.

Впрочем, в ходе интервью все же была пара моментов, когда Гордону удалось вывести Моргенштерна на искренность. Так, рэпер по его просьбе прокомментировал скандальные слова, сказанные им во время концерта в Одессе в момент, когда там объявили траур по погибшим во время пожара в колледже.

«Я считаю, траур — это просто (нецензурное слово, означающее «полная». — Прим. ФАН) показуха. Давайте устроим вместо дня траура день крика: «Почему в городе нет пожарных проверок?!» — заявил тогда со сцены рэпер.

На этот раз он решил публично принести извинения:

«Перед теми, кого это задело, — извините меня, пожалуйста. Траур — это не показуха. Короче, если бы я потерял ребенка, последнее, чтобы я хотел бы, — чтобы вся страна мне об этом напоминала», — сказал Моргенштерн и слегка всплакнул.

Российский рэпер рассказал, почему боится ехать на Украину.

«Есть там у вас один человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека и после этого даже не сел в тюрьму. Это глава «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ как экстремистская. Стерненко — экс-глава одесского отделения этой организации. — Прим. ФАН) Сергей Стерненко. И вот этот человек выкладывает в соцсеть мою фотографию и говорит: «В следующий раз, когда он приедет, — встречайте его», — рассказал рэпер.

Он добавил, что после его прошлого концерта в Одессе в клуб приехали националисты, «вытащили директора и заставили извиняться».

instagram.com / @gordondmytro

В финале Гордон спросил, станет ли Моргенштерн когда-нибудь президентом России.

«Конечно, я уже им стал», — заявил рэпер.

Тогда Гордон уточнил:

«Что бы ты сделал, если бы реально стал президентом?»

«Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас 90% народа реально ненавидит жизнь. Я введу закон, который обязывает людей любить жизнь», — ответил музыкант.

Впрочем, это была далеко не главная часть беседы Гордона и Моргенштерна. Потому что основную часть беседы взрослый зритель полностью посмотреть наверняка не сможет — это поток какого-то подросткового трепа. Как известно, Гордон блестяще мимикрирует, идеально подстраиваясь под собеседника. Как написали киевские СМИ, «беседа не обошлась без алкоголя, нецензурной лексики и фирменных шуток Гордона».

Но в случае с Моргенштерном это выглядело жалко и неуместно — как будто взрослый умный дядя вдруг решил закосить под школьного хулигана. Так, во время распаковки шоколадных конфет под маркой «Гордон» журналист решил пошутить в своем фирменном стиле.

«Откроем одну коробку», — предложил Алишер. «Запросто», — ответил Гордон. «И попробуем их, сделаем реакцию», — добавил рэпер. «Эрекцию», — пошутил интервьюер.

В другой сцене рэпер сообщил:

«Я нервничать начал, что-то помять охота». «Помни. Хочешь банан?» — предложил Дмитрий Гордон. «Разве что твой», — пошутил рэпер. «Как вариант, ха-ха-ха», — ответил журналист.

Со стороны это выглядело откровенно глупо — «лучший интервьюер Украины», привыкший обсуждать проблемы политики, истории и искусства, отчаянно пыжился, чтобы переиграть рэпера Моргенштерна на поле молодежного сленга и взаимных подколов. В итоге Гордон не только с треском проиграл, но и сильно подпортил себе репутацию — прежде всего в глазах собственных поклонников.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Кроме того, на примере этого интервью стало видно, что Россия — по-прежнему центр притяжения для известных украинцев. Они говорят в основном по русской тематике, потому что внутри страны им больше не о чем говорить — на Украине лишь куча проблем, у которых нет решения. В итоге местные журналисты вынуждены звать на свои телепрограммы российских знаменитостей, потому что «неиспользованных» селебрити на самой Украине почти не осталось. Тот же Гордон ранее взял интервью у всех мало-мальски известных музыкантов Украины, у многих — не по одному разу. То есть в своей стране ему элементарно не хватает творческого простора.

Украинские пользователи соцсетей остро отреагировали на трехчасовое интервью.

«Если бы существовала общепринятая шкала безобразного, место Моргенштерна на ней было бы выше, чем даже у Дмитрия Гордона. Наверное, вообще выше, чем у всех «звезд» украинской и российской эстрады. Если бы в Палате мер и весов был эталон отвратительного, скорее всего, на одной из его уродливых граней была бы татуированная рожа этого рэпера. Отвратительное тоже может быть эталонным», — написала киевлянка Валентина В.

Пользователь с ником Romka Romal провел целый анализ интервью, не удержавшись от националистических, русофобских и антисемитских сентенций:

«Гордон — очень хитрый манипулятор сознанием граждан и опытный «мягкий» пропагандист «русского мира» на Украине. Заметьте, Гордон не приглашает к себе интересных личностей из Европы, Канады, США, Великобритании, хотя там живет очень много тех, кто понимает русский, а некоторые — и украинский. Но он упорно занимается русификацией украинского информационного пространства, притягивая и раскручивая российских артистов на Украине».

Пользователь с ником Michael Krass, обращаясь к Гордону, написал:

«Дима, ваша репутация после такого интервью упала очень сильно. Смотрю и слушаю вас давно, но то, что вы сделали вместе с Моргенштерном, — это какая-то немыслимая грязь и пошлятина».

«Все, что вы показали в интервью: этот рэпер — (нецензурное слово, грубое обозначение человека, ведущего не одобряемый обществом образ жизни. — Прим. ФАН). Но за такие высказывания на сайте Гордона почему-то либо удаляют коммент, либо банят», — написал John Pollack.

А Vlаdimar Kolosoff написал:

«Функция таких персонажей, как Моргенштерн, — подавать дурной пример нашей молодежи, чтобы уничтожить наше будущее. Увы, наша молодежь примерно так и общается, как этот (нецензурное слово, оскорбление из тюремного жаргона, обозначающее гомосексуалиста. — Прим. ФАН)».

Наиболее кратко выразился пользователь Антон Антонов, который написал:

«Лысый, да ты достал! Учи украинскую мову и говори с гостями на ней».

Напомним, 31 августа российский рэпер Моргенштерн женился на своей подруге Диларе Зинатуллиной. Эпатажный артист устроил свадьбу в Москве на огромном теплоходе. На праздник заказали торт высотой 166,6 сантиметра и весом в 666 килограммов, который был выпечен из конопляной муки. Также на церемонию привели лошадь, а в качестве ведущей выступила Ксения Собчак. Билеты на празднование для гостей «с улицы» продавали по 50 тысяч рублей, в итоге на теплоходе собралось несколько сотен человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.