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ЦБ РФ вновь понизил официальные курсы доллара и евро
Экономика
ЦБ РФ вновь понизил официальные курсы доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 сентября. Центральный банк Российской Федерации представил официальные курсы иностранных валют на пятницу.

Так, доллар США потерял в стоимости 0,3421 рубля. По информации, размещенной сегодня на сайте регулятора, курс американской национальной валюты добрался до отметки в 72,8491 рубля.

Официальный курс евро был также снижен Банком России. Подешевев на 0,0979 рубля, стоимость европейской валюты достигла показателя в 86,2970 рубля.

Утром в четверг в ходе торгов Московской биржи доллар дорожал на 2,75 копейки, до 73,0075 рубля. Европейская валюта также росла в цене, достигая отметки в 86,33 рубля.

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