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Зарезавший сожительницу и ее детей житель Кузбасса оказался должником по кредитам

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:58
Происшествия
Зарезавший сожительницу и ее детей житель Кузбасса оказался должником по кредитам
pixabay.com

Кемерово, 2 сентября. Подозреваемый в убийстве женщины и ее детей за три года набрал 12 кредитов в микрофинансовых организациях Кемеровской области.

По данным источника ФАН, мужчина погасил девять из них за счет изъятия имущества. Сумма трех непогашенных кредитов составляет 36 тыс. рублей.

Тела 29-летней местной жительницы и двух ее детей в возрасте девяти и семи лет нашли в поселке Яшкино с ножевыми ранениями. По горячим следам полиция задержала 27-летнего мужчину, который являлся сожителем погибшей женщины.

Следователи предъявили ему обвинение в убийстве двух и более лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

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