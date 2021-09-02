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Бывший муж балерины Анастасии Волочковой снова станет отцом
Шоу-бизнес
Бывший муж балерины Анастасии Волочковой снова станет отцом
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Москва, 2 сентября. Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, снова станет отцом. Его нынешняя супруга, телеведущая Елена Николаева находится на пятом месяце беременности.

Звезда телевидения показала округлившийся живот в Instagram. Николаева позировала у окна для фотографировавшего ее мужа. Она завернулась в простыню, оставив живот открытым.

«Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. Еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про нашего мальчика», — поделилась Николаева.

По словам телеведущей, на прошлой неделе малыш был размером с кокос, а сейчас — с баклажан и продолжает расти. Счастливые родители ждут рождения ребенка в конце декабря.

Для 35-летней Елены этот ребенок будет первым, а для 57-летнего Вдовина — пятым. У предпринимателя есть трое детей от первой супруги, а также дочь Ариадна от балерины Волочковой.

Ранее бывшая прима Большого театра пришла вместе с дочерью на школьную линейку, приуроченную к Дню знаний. Волочкова выбрала странный наряд для торжественного мероприятия — платье с глубоким декольте. Поклонники пристыдили артистку за вульгарный вид.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж балерины Анастасии Волочковой снова станет отцом
волочкова вдовин николаева
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