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Великобритании грозит нашествие гигантских шершней-убийц
Общество
Великобритании грозит нашествие гигантских шершней-убийц
wikipedia.org  /  PiccoloNamek / CC BY-SA 3.0

Лондон, 2 сентября. Гигантские шершни-убийцы Vespa velutina могут попасть в Великобританию в ближайшие несколько дней, сообщают местные СМИ.

Предполагается, что насекомые пересекут Ла-Манш в багажниках автомобилей или в чемоданах жителей Соединенного Королевства, возвращающихся из Европы. Угрозы нашествия азиатского шершня в 2020 году удалось избежать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

«Ничего не подозревающие путешественники могут ввозить самок азиатских шершней в Британию в своих автомобилях и багаже», — рассказал представитель группы по борьбе с насекомыми.

Один азиатский шершень способен выслеживать и съедать до 50 медоносных пчел ежедневно. Насекомые опасны также и для человека. Укус гигантского шершня может спровоцировать анафилактический шок и привести к летальному исходу. Эти насекомые опаснее обычных шершней, так как жалят жертву несколько раз и могут преследовать ее на расстоянии до 15 метров, пишет The Sun.

Россиянка пострадала от укуса шершня на открытии охотничьего сезона. Женщина начала задыхаться и терять сознание. Фельдшер из Подмосковья смогла спасти жизнь пострадавшей, несмотря на отсутствие у пациентки пульса. Яд шершня по составу близок к гремучей змее, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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