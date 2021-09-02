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Центробанк представил прогноз по инфляции на 2024 год

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:58
Экономика
Центробанк представил прогноз по инфляции на 2024 год
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 2 сентября. Сохранение инфляции на уровне 4% прогнозируется в 2024 году, следует из проекта основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2022 год и период 2023-2024 годы.

Также регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2021-2023 годы. В текущем году показатель составит 5,7-6,2%, в следующем году снизится до уровня 4-4,5%. В 2023 году инфляция составит 4%, и это значение сохранится в 2024 году.

Отмечается, что, несмотря на ожидания ЦБ РФ, волна распространения коронавирусной инфекции оказала скорее, проинфляционное влияние, чем дезинфляционное. Это произошло на фоне отсутствия жестких ограничений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства Владимир Путин держит вопрос инфляции на постоянном контроле.

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банк россии прогноз инфляция
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