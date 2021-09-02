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Соловьев: Никто в НАТО в трезвом уме не решится идти на Донбасс

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:33
Политика
Соловьев: Никто в НАТО в трезвом уме не решится идти на Донбасс
Федеральное агентство новостей  / 

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал заявление пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе Алексея Арестовича о наступлении украинских военных на Донбасс.

Арестович сказал, что такой вариант возможен лишь в случае, «если Россия нападет на Украину». Иван Соловьев назвал эти заявления представителей Украины «нон-стопом фельетонов о собственной крутизне».

«Что ни день — в информационное пространство врывается команда юмористов-фантазеров из числа представителей украинских властей. На этот раз масштабные учения СБУ вблизи границ ДНР решили поддержать заявлением о том, что Украина пойдет в наступление на Донбассе, только если Россия нападет на Украину. У самих, наверное, аж дух при этом захватило от собственной значимости. При этом практически параллельно представитель НАТО заявил, что военные действия в Донбассе не являются препятствием для вступления Украины в НАТО. Ну что ж, доканючились — получите ободряющее заявление», — поделился мнением юрист.

Соловьев: Никто в НАТО в трезвом уме не решится идти на Донбасс
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Действующей украинской власти помогают жить и строить свое личное благополучие именно такие заявления с западной стороны, добавил эксперт.

«Но на то они и заявления, чтобы ими и остаться. [Экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили в 2008-м тоже поверил в заявления поддержки, отсюда зачем-то и в себя. В итоге ел галстук. Поэтому дать печеньку, ободряюще похлопать по щечке, пообещать и где-то словесно и даже финансово-ресурсно поддержать — это все, на что могут рассчитывать на Украине. Никто в трезвом уме в НАТО не решится идти на Донецк. А открытое военное противостояние в современном мире не наконючит даже самый лучший, смешной и убедительный престидижитатор», — подчеркнул Соловьев.

Украинской власти «надо почаще спускаться с небес на землю» и начать работать в интересах украинского народа: поднимать экономику, обеспечивать социальные гарантии, бороться с коррупцией, отметил специалист.

«Но это же им не интересно, к сожалению. Так или иначе, любой агрессивный шаг Украины в сторону Донбасса станет началом ее конца», — заключил Иван Соловьев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что очередные истории об «аннексии» полуострова, прозвучавшие на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, жителей республики оставили равнодушными.

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