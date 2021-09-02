Банк России озвучил ожидания по нефтегазовым доходам в 2022 году

Москва, 2 сентября. Центральный банк Российской Федерации представил свои ожидания касательно доходов от нефти и газа.

Речь идет о прибыли, которая поступит в бюджет в следующем году. Регулятор ожидает более высоких показателей, выяснили журналисты. Тенденция в свою очередь позволит перейти к профицитному исполнению бюджета, считают в Центробанке.

«В связи с формированием более высоких ненефтегазовых доходов ожидается повышение плана по расходам», —сообщили в ЦБ.

Это связано в том числе с реализацией мер в рамках послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отмечает Банк России. Оценка нефтегазовых доходов была сделана в представленном регулятором проекте основных направлений денежной-кредитной политики (ДКП) на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

Также ЦБ РФ представил прогноз по инфляции на 2024 год. Показатель регулятор прогнозирует на уровне 4%.