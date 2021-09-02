Шугалей рассказал о судьбе брошенной американцами в Афганистане военной техники

В четверг, 2 сентября, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся брифинг социолога Максима Шугалея, который сегодня ночью вернулся из Афганистана. В течение семи дней ученый проводил там социологические исследования и опрашивал местных жителей, чтобы разобраться, какая ситуация сложилась в стране после прихода талибов.

Действительно ли сторонникам экс-властей стоит опасаться «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ)? Что теперь будет с натовской военной техникой, которую американцы впопыхах бросили в Афганистане? На эти и другие вопросы журналистов ФАН ответил Максим Шугалей в ходе своего брифинга.

В спешке американцы оставили в Афганистане большое количество не только оружия, но и весьма дорогостоящей военной техники. Ангары кабульского аэропорта буквально забиты вертолетами. Среди них оказалось даже несколько десятков многоцелевых вертолетов «Черный ястреб» (UH-60 Black Hawk). Правда, радость талибов от попавшей в их руки техники была недолгой — перед окончательным уходом из Афганистана американские военные привели боевые машины в негодность.

«Талибан» сейчас контролирует свою страну, и это, по сути, трофеи. Они будут их использовать для защиты своей страны, а не только своей организации. Ведь там теперь надо создавать дееспособную армию и полицию», — сказал Шугалей.

При этом социолог отметил, что у талибов нет специалистов, которые могли бы восстановить технику и управлять ею, но это все решится со временем. Всегда есть возможность обучить людей, в этом и заключается помощь, убежден Шугалей. Он отмечает, что не нужно учить людей жизни, как это делали американцы, а необходимо подготовить специалистов, чтобы наладить инфраструктуру страны.

Global Look Press / Str

Учитывая, что страну сейчас полностью контролирует «Талибан», сторонники экс-властей Афганистана оказались в затруднительном положении. Многие из них хотят покинуть страну. По мнению социолога, это связано, скорее, не с реальной угрозой их жизни, а с неопределенностью будущего благополучия.

«Когда я там работал, то брал интервью у многих людей, которые работали с прежней властью. Они показывали свои дипломы и говорили, что они очень хорошие специалисты. На просьбу «Заберите нас, пожалуйста» я у них прямо спрашивал: «Что конкретно вам сейчас угрожает?» Ведь «Талибан», контролирующий полностью всю страну, у власти уже около двух недель. И на мой вопрос, есть ли непосредственная угроза, раз вы спокойно ходите по улицам и живете, они отвечали, что переживают за свое дальнейшее благополучие. Получается, на данный момент жизни людей, которые говорят об угрозе, реально никто не угрожает. Да, они лишились совей работы и не могут определиться со своим будущим, но со стороны «Талибана» никого преследования не происходит», — заключил он.

По словам Шугалея, сразу после того, как к власти пришли талибы, на два дня страна замерла: люди боялись выходить на улицы. Через какое-то время местные жители увидели, что «жести», которую анонсировали западные СМИ, нет, после этого постепенно города начали возвращаться к нормальной жизни. Правда, ночью по городским улицам не погулять — неофициальный комендантский час, который соблюдают и талибы, за исключением людей, контролирующих безопасность.

1 Организация запрещена на территории РФ.